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Боец ВСУ об атаке по аэродрому «Липецк-2»: Тактика россиян сломлена

  • 10.08.2024, 5:00
Боец ВСУ об атаке по аэродрому «Липецк-2»: Тактика россиян сломлена

На военном объекте были несколько десятков истребителей и более 700 управляемых авиабомб.

В ночь на 9 августа Силы обороны Украины нанесли удар по аэродрому «Липецк» в России. Там находилось несколько десятков истребителей, вертолеты, размещались склады, где хранилось более 700 управляемых авиабомб.

Это очень значительные потери для врага, потому что через этот аэродром оккупанты не смогут перебрасывать подкрепления в Курскую область, будет меньше их авиации, а эти 700 КАБов не будут лететь на украинцев. Это «24 Каналу» отметил военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.

Тактика врага сломлена

Кирилл Сазонов отметил, что россияне применяют тактику, когда сначала КАБы разрушают все в городе, а затем туда идет пехота и техника. В частности, сейчас управляемые авиабомбы летят на Константиновку, Славянск, Покровск, долетают до Краматорска.

- Сейчас те 700 КАБов не упадут на украинские головы, а взорвались в Липецке. Это очень важно. Нам будет гораздо легче, поэтому их тактика немного сломлена, – подчеркнул он.

Это уже вторая такая операция после атаки на аэродром «Морозовск» 3 августа. Как убежден военнослужащий ВСУ, не последняя, поэтому дальше будет.

Заметим, что на аэродроме «Липецк» базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31. Последствия поражения уточняются. Есть информация, что большинство самолетов, размещенных на этом военном аэродроме, взлететь не успели.

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