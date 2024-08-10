Колонну РФ в Курской области уничтожили ракетами 10.08.2024, 8:02

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Появились видео, снятое в момент масштабного удара.

Уничтоженная в ночь с 8 на 9 августа в Курской области российская военная техника, до сих пор стоит на окраинах автодороги, где по ней попали украинские ракеты. Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.

«В Курской области разобранная украинскими ракетами военная колонна до сих пор стоит там, где по ней прилетело», — отметил Цаплиенко в описании к опубликованным фотографиям уничтоженной техники.

Отметим, что аналитики DeepState подтвердили атаку HIMARS на колонну российской техники, наполненной российскими солдатами.

Событие произошло рядом с селом Октябрьское на полпути от Рыльска до Степановки. На видео можно насчитать с пол десятка машин, которые избиты и сожжены стоят на обочине.

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