Politico: Украина получила «зеленый свет» от Запада на наступление под Курском 10.08.2024, 8:45

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Самооборона не ограничивается лишь украинской территорией.

Масштабное наступление ВСУ в Курской области поддержано союзниками Киева на Западе. Нет никаких признаков, указывавших бы на то, что партнеры оказывают давление на Украину, чтобы она смягчила свое продвижение вглубь российской территории. Об этом пишет Politico.

В материале издания отмечается, что даже из острожной Германии, которая отказывалась рисковать, не желая провоцировать российского диктатора Путина, особенно когда дело касалось поставок оружия Киеву, не мигают «красные огни» по поводу операции украинских сил в Курской области.

«Украина имеет право на самооборону, закрепленное в международном праве. Это не ограничивается только лишь ее территорией», - заявили в немецком внешнеполитическом ведомстве в комментарии журналистам издания.

Политики, представляющие консервативную оппозицию Германии, еще более решительны в своих высказываниях.

Старший законодатель от Христианских демократов Родерих Кизеветтер назвал абсолютно законными удары немецким оружием по объектам на российской территории.

«Вопрос о том, задействовано ли западное оружие, не возникает, потому что после доставки это украинское оружие», - подчеркнул депутат Бундестага.

Глава правительства ФРГ Олаф Шольц, пребывающий сейчас в летнем отпуске, пока воздерживается от комментариев относительно событий в Курской области.

Издание отмечает, что пока неясно, какие долгосрочные цели украинского наступления в Курской области, но спустя четыре дня после его начала нет никаких признаков неминуемого прекращения боевых действий на этой территории.

Более того, в ранние часы пятницы Украина начала масштабную атаку беспилотников на инфраструктуру Липецкой области, в глубине России, ударив по ключевой авиабазе.

Власти Украины пока воздерживаются от комментариев по поводу операции, хотя лидер страны Владимир Зеленский в четверг сделал следующее заявление: «Россия принесла войну на нашу землю, и она должна почувствовать, что она сделала».

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