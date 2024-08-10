«За свободу нашу и вашу»1
- 10.08.2024, 9:21
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В разных городах мира прошел Международный день солидарности с Беларусью.
С 9 по 13 августа белорусская диаспора провели Международный день солидарности с Беларусью.
В четвертую годовщину Революции 2020 года митинги и флешмобы прошли в Вильнюсе, Варшаве, Берлине, Флоренции, Бостоне – список локаций впечатляет.
Журналисты «Салідарнасці» собрали фото, видео, цитаты.
Акции в Бельгии, США, Грузии
Акция памяти прошла и в Бельгии. Там белорусы собрались возле Европарламента.
«Каждый день белорусы борются за свободную Беларусь, освобождение политзаключенных и возвращение домой», — отметили участники митинга.
Тем временем белорусы Бостона (США) в годовщину протестов 9 августа организовали показ фильма «Под серым небом» Мары Тамкович, который был вдохновлен реальной историей белорусских журналистов Катерины Андреевой и ее мужа Игоря Ильяша.
А белорусы Тбилиси прошли маршем от посольства Беларуси до парламента Грузии, где устроили митинг в память о событиях 2020 года.
Сотни бело-красно-белых ленточек у белорусского посольства в Вильнюсе
Беларусы Литвы напомнили о себе белорусским властям. Сотни бело-красно-белых ленточек появились у посольства РБ в Вильнюсе.
Варшава: «За свободу нашу и вашу»
Акция в Варшаве была самой многочисленной. Участие в ней принял также Павел Латушко.
Люди несли плакаты с задержанными в Беларуси журналистами.
Акция в Гданьске
Белорусы Гданьска подошли к акции со всем креативом.
Девиз мероприятия можно прочесть на картонке.
«Вольная Беларусь — бяспечная Польшча» — с такими плакатами выходили люди на улицу. Вспомнили также и имена всех политзаключенных.
Акция в Вильнюсе
В Вильнюсе белорусы вышли в центр столицы, чтобы отметить годовщину событий августа 2020-го.
Около Кафедрального костела был развернут огромный баннер с лицами политзаключенных.
Перед собравшимися выступили «Вольны хор» и бывший политзаключенный, музыкант Антон Маслыко.