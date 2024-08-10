«За свободу нашу и вашу» 1 10.08.2024, 9:21

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В разных городах мира прошел Международный день солидарности с Беларусью.

С 9 по 13 августа белорусская диаспора провели Международный день солидарности с Беларусью.

В четвертую годовщину Революции 2020 года митинги и флешмобы прошли в Вильнюсе, Варшаве, Берлине, Флоренции, Бостоне – список локаций впечатляет.

Журналисты «Салідарнасці» собрали фото, видео, цитаты.

Акции в Бельгии, США, Грузии

Акция памяти прошла и в Бельгии. Там белорусы собрались возле Европарламента.

«Каждый день белорусы борются за свободную Беларусь, освобождение политзаключенных и возвращение домой», — отметили участники митинга.

Тем временем белорусы Бостона (США) в годовщину протестов 9 августа организовали показ фильма «Под серым небом» Мары Тамкович, который был вдохновлен реальной историей белорусских журналистов Катерины Андреевой и ее мужа Игоря Ильяша.

А белорусы Тбилиси прошли маршем от посольства Беларуси до парламента Грузии, где устроили митинг в память о событиях 2020 года.

Сотни бело-красно-белых ленточек у белорусского посольства в Вильнюсе

Беларусы Литвы напомнили о себе белорусским властям. Сотни бело-красно-белых ленточек появились у посольства РБ в Вильнюсе.

Варшава: «За свободу нашу и вашу»

Акция в Варшаве была самой многочисленной. Участие в ней принял также Павел Латушко.

Люди несли плакаты с задержанными в Беларуси журналистами.

Акция в Гданьске

Белорусы Гданьска подошли к акции со всем креативом.

Девиз мероприятия можно прочесть на картонке.

«Вольная Беларусь — бяспечная Польшча» — с такими плакатами выходили люди на улицу. Вспомнили также и имена всех политзаключенных.

Акция в Вильнюсе

В Вильнюсе белорусы вышли в центр столицы, чтобы отметить годовщину событий августа 2020-го.

Около Кафедрального костела был развернут огромный баннер с лицами политзаключенных.

Перед собравшимися выступили «Вольны хор» и бывший политзаключенный, музыкант Антон Маслыко.

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