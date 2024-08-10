Forbes: Украина осуществила «электронный блицкриг» под Курском

Forbes: Украина осуществила «электронный блицкриг» под Курском2
- 10.08.2024, 10:53
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Такого мир еще не видел.
Стремительное наступление украинских сил в Курской области, которое началось 6 августа, застало врасплох не только Россию, но и Запад.
За несколько суток ВСУ смогли взять под свой контроль больше территорий, чем захватили российские войска за последние месяцы.
Успех был достигнут благодаря новому стилю ведения войны, который продемонстрировали украинцы в ходе этой операции.
Об этом говорится в новой статье влиятельного журнала Forbes.
Украинцы при прорыве российской границы опирались на две вещи: радиоэлектронную борьбы (РЭБ) и дроны. Фактически, отмечает автор, ВСУ удалось великолепно осуществить «электронный блицкриг».
Первым этапом операции стало «ослепление» командования группировки ВС РФ в данном районе через уничтожение разведывательных беспилотников противника. Их сбивали, в том числе, дронами-перехватчиками FPV. Лишив россиян «глаз» в небе, ВСУ установили в районе мощные «глушилки», чем вывели из строя российскую связь.
Таким образом, группировка РФ в приграничье Курской области оказалась изолирована и дезориентирована. Это дало возможность передовым группам ВСУ прорвать границу и начать наступление.
«Сосредоточив достаточное количество средств РЭБ на Курском направлении, Украина нейтрализовала российские беспилотники. Это дало возможность украинской бронетехнике спокойно пересекать открытую местность, не подвергаясь угрозе ударов», — говорится в статье.
Вторая важная часть украинского наступления — это массированное использование FPV-дронов для точечной ликвидации российских сил в районе.
Украинцы буквально заполонили небо Курской области роями ударных БПЛА, что усложнило для РФ оборону. Беспилотники стали полноценной воздушной поддержкой наземных войск ВСУ в данной операции, заменив обычную авиацию. И это тоже новое слово в военной науке.
Украинская сторона хранит молчание по поводу своей операции под Курском, не разглашая ее подробности. Однако уже сейчас понятно, что происходящее имеет все шансы стать новой главой в истории войны. Украинцы снова удивили мир.