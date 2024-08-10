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ВСУ прорвали границу РФ под Белгородом

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  • 10.08.2024, 11:13
  • 19,354
ВСУ прорвали границу РФ под Белгородом

Взято под контроль село Пороз.

Силы обороны Украины успешно перешли границу Белгородской области России.

Утром 10 августа воины 252-го штурмового батальона территориальной обороны записали видео из российского села Пороз, что в Грайворонском районе, сообщает dialog.ua.

Видео было записано на пороге Порозовского сельского клуба, что в центре населенного пункта. Судя по кадрам, в операции, помимо 252-го штурмового батальона «Штурм» ТрО ВСУ, принимал участие также Грузинский легион.

«Батальон 252 находится в населенном пункте Пороз, Белгородская область. Слава Украине! Слава 252-му батальону!», — заявили бойцы.

Отметим, что село Пороз находится всего в паре км от украино-российской границы.

На данный момент неизвестно, речь идет о локальной операции или о большом прорыве границы как в Курской области.

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