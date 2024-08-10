Политолог: По Лукашенко прилетел бумеранг 10.08.2024, 12:15

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Диктатор оказался в пикантной ситуации.

Наступление украинских войск в Курской области России стало неприятным сюрпризом для Кремля. Александр Лукашенко, его главный союзник, всегда горячо декларирующий свою верность, пока держит паузу, пишет на «Позiрке» политический аналитик Александр Класковский.

8 августа Александр Лукашенко витийствовал в Минске на встрече с участниками заседания Совета министров внутренних дел СНГ. Он упрекнул тех, кто хочет дистанцироваться от Москвы.

Диктатор призвал к единству, иначе «с нами разберутся по отдельности. Но если рухнет Россия — мы в эту воронку все будем втянуты».

При этом диктатор ни словом не обмолвился о конкретном сюжете, когда украинцы бьют россиян на их территории.

Не стал он затрагивать эту тему и днем позже, когда проводил совещание по селу в Шклове. Хотя обычно использует подобные мероприятия для комментариев на горячие темы, в том числе российские. Но это — когда есть возможность выгодно зарисоваться (мятеж Евгения Пригожина, теракт в «Крокусе»). Однако здесь — пикантная ситуация.

Z-каналы обвиняют в предательстве

Страх правителя Беларуси можно понять. Одно дело — бить себя в грудь, клянясь в абстрактной верности, и совсем другое — говорить о готовности грудью встать на защиту рубежей «союзного государства» в реальной ситуации.

Между тем именно к такому поведению подталкивают обязательства Беларуси в рамках «союзного государства» и ОДКБ.

Лукашенко в свое время пытался сагитировать лидеров стран ОДКБ единым фронтом выступить на стороне России в контексте ее войны против Украины. Но в итоге стало ясно, что в один окоп с Москвой и Минском никто лезть не хочет.

Теперь же становится особенно очевидно, что и речистый белорусский правитель не горит желанием реально влезать в кровавое противостояние между Россией и Украиной.

Между тем в Военной доктрине, утвержденной в апреле «всебелорусским народным собранием», говорится:

«Республика Беларусь рассматривает любые действия с применением военной силы, направленные против любого из государств — участников «союзного государства», как посягательство на «союзное государство» в целом и будет принимать соответствующие ответные меры с использованием всех сил и средств, находящихся в ее распоряжении».

Россию бьют в Курской области. Но предлагать «ответные меры с использованием всех сил и средств» Минск не спешит.

Более того, российские z-каналы обвиняют союзника в предательстве. Мол, именно его решение отвести войска от границы с Украиной позволило Киеву перебросить силы на курское направление.

Но сам Лукашенко пока не комментирует эту неважную для него в пиаровском смысле ситуацию.

Бумеранг прилетает назад

По данным американского Института изучения войны, украинцы смогли продвинуться на 35 километров в глубь российской территории. Трудно судить, насколько успешным окажется этот прорыв, удастся ли подразделениям ВСУ закрепиться. Но так или иначе этот неожиданный ход создает большую головную боль Кремлю с его концепцией «специальной военной операции».

Владимир Путин и его окружение старались изобразить дело так, что в рамках «денацификации» Украины все решается на чужой территории и что комфортной мирной жизни россиян ничто не угрожает. Кремль избегает новой мобилизации, старается привлечь на фронт контрактников большими деньгами.

Киев же показывает, что бумеранг обязательно прилетает назад, что за все нужно платить.

Это касается и режима Лукашенко. Тот уже заплатил большую цену за то, что Путин поддержал его в момент шатания власти в августе 2020 года. Правитель Беларуси был вынужден предоставить свою территорию для атаки российских войск на Киев в феврале 2022 года. В итоге схлопотал серьезные санкции, стал в глазах Запада марионеткой, потерял возможности внешнеполитического маневрирования.

Однако это очень хрупкая ситуация. Похоже, до сих пор Лукашенко удавалось убедить Путина, что белорусской армии лучше прикрывать российских братьев со спины, от вероятного удара коварных натовцев. А ну как сейчас «старший брат» скажет: давай-ка докажи союзническую верность в бою!

Скорее всего, Путин с таким призывом не выступит. Ему стыдно показать, что не может справиться с украинским контрударом своими силами.

Но на всякий случай Лукашенко не спешит с заявлениями о готовности направить свои войска на защиту священных рубежей «союзного государства». Как бы не поймали на слове.

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