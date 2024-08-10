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Forbes: Пять украинских бригад контролируют 400 квадратных миль в Курской области

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  • 10.08.2024, 13:21
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Forbes: Пять украинских бригад контролируют 400 квадратных миль в Курской области

Количество украинских военных на территории РФ растет с каждым днем.

Через четыре дня после начала вторжения Украины в Курскую область России число подтвержденных украинских бригад в зоне вторжения и вокруг нее выросло как минимум до пяти: четыре армейские механизированные бригады и одна бригада из состава независимых штурмовых авиационных сил.

Как пишет Forbes, в общей сложности эти подразделения могут включать до 10 000 военнослужащих и 600 единиц бронетехники.

«За четыре дня пять бригад частично или полностью заняли около 400 квадратных миль Курской области и взяли в плен десятки российских военнослужащих. Возможно, что бригады не собираются оставаться в России, но в настоящее время нет никаких признаков того, что они замедляют свои атаки», - пишет Forbes.

Как напоминается в статье, в первые часы украинского наступления было подтверждено непосредственное участие трех бригад: 22-й и 88-й механизированных бригад, а также 80-й десантно-штурмовой бригады.

Однако в четверг 116-я механизированная бригада разместила видео, снятое беспилотной группой «Хорн», на котором запечатлены танки и бронетранспортеры бригады, движущиеся к Курску. А днем позже 61-я механизированная бригада также объявила о себе в видео из российского города Суджа.

Кроме того, 49-я артиллерийская бригада находится примерно в 30 милях от места Курской битвы. Также в этом районе находится 27-я артиллерийская бригада, которая является единственным оператором HIMARS, отмечают в Forbes.

Так, в пятницу было обнародовано видео, на котором HIMARS атакует колонну российских войск, движущихся к Курску. На снимках, сделанных после атаки, видны семь уничтоженных грузовиков и множество погибших солдат.

Этот обстрел помогает объяснить, как украинцам удалось продвинуться так далеко и так быстро. Похоже, артиллерия не позволяет свежим российским войскам добраться до поля боя, отмечают в Forbes.

При этом в статье подчеркивается, что артиллерийская блокада уменьшает одну из главных опасностей для украинской операции - риск того, что Россия изолирует украинские части.

«Но россияне не смогут изолировать украинцев, если они не смогут прорваться через украинскую артиллерию, чтобы атаковать линии снабжения основных украинских сил. И каждый день задержки закрепляет успехи украинцев, поскольку в Курск прибывают все новые подразделения», - отмечают в Forbes.

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