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ВСУ сбили российский вертолет «Ка-52» под Курском

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  • 10.08.2024, 13:07
  • 10,158
ВСУ сбили российский вертолет «Ка-52» под Курском

«Аллигатора» уничтожили из ПЗРК.

Российская военная авиация продолжает нести потери в войне против Украины.

Сегодня, 10 августа, был ликвидирован российский боевой вертолет «Ка-52».

Об этом сообщил российский Z-канал Fighterbomber, который связан с военной авиацией РФ, передает Диалог.UA.

Судя по всему, борт был уничтожен в боях за Курскую область России. Воин ВСУ сбил его с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК).

«ПЗРК в упор… Военлеты знают что без них не справятся. Военлеты сражаются», — написал российский Z-канал.

Предварительно, экипаж российского вертолета, который состоит из 2 человек, ликвидирован.

Ка-52 «Аллигатор» — это российский боевой вертолет, разработанный для ведения боевых действий. Предназначен для уничтожения танков, бронетехники, низколетящих целей, а также поддержки сухопутных войск. Может развивать скорость до 300 км/ч. Боевой радиус действия составляет до 460 км. Практический потолок - 5,5 км. Может запускать управляемые ракеты «Вихрь» и «Атака, а также неуправляемые авиационные ракеты. Имеет подвески для бомб и ракет. На 2024 год ориентировочная цена одного вертолета «Ка-52» составляет около $14-16 млн.

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