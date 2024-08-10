В Украине создают супердроны 1 10.08.2024, 14:34

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Эффективное оружие против «Шахедов», разведчиков и вертолетов.

Силы обороны Украины уже достаточно массово сбивают российские разведывательные беспилотники и даже вертолеты с помощью ударных FPV-дронов. «Фокус» узнал, какие разработки этому способствуют и что нужно улучшить, чтобы массово уничтожать технику России в небе. Для этого обратились к производителям FPV-дронов, которые являются участниками платформы Brave Inventors.

Перехват разведывательных дронов

Благотворительный фонд «Повернись живым» запустил акцию под названием «Дронопад», которая имеет целью сбить 1 000 российских разведывательных БпЛА с помощью модернизированных FPV-дронов. В фонде отметили, что десятки «разведчиков» ВС РФ летают над линией фронта и в тыловой части Украины, собирая и передавая оккупантам информацию о расположении и перемещении Силы обороны или объектов критической инфраструктуры, именно поэтому их нужно сбивать. В первую очередь новые дроны-перехватчики вместе с другой техникой должны получить бойцы 38-й бригады морской пехоты ВСУ, которые уже успешно охотились на разведывательные аппараты противника.

Известный блогер и волонтер Сергей Стерненко начал и уже закрыл сбор под названием «Небесный русорез», собрав около 70 миллионов гривен на дроны, способные сбивать БПЛА-разведчики. Он отметил, что в последнее время украинские военные с помощью FPV-коптеров сбили уже десятки российских «Орланов», Zala и SuperCam, которые наводят ракеты и барражирующие боеприпасы типа «Ланцет». Россияне тем временем жалуются, что ударные дроны подстерегают их разведывательные аппараты, а затем таранят или подрываются рядом, нанося значительные повреждения.

Фокус пообщался с Иваном Шишкиным, инженером компании «Пташка Дронс», которая производит FPV-дроны «Пташка-10», они выдерживают до 3,5 кг полезного груза, а с грузом в 650 граммов могут пролететь до 30 км. Кроме того, компания тоже работает над системой для уничтожения разведывательных дронов.

По словам Ивана Шишкина, каждый БПЛА имеет свои определенные технические характеристики, которые нужно учитывать, чтобы его сбить: скорость, маневренность, устойчивость к средствам РЭБ, наличие системы наведения перехватчика, возможность отклонения от маршрута. Кроме того, дроны могут менять скорость и направление в зависимости от рельефа, над которым летят, или от того, какое задание получили. Они могут долететь до определенного места и неожиданно изменить свое направление и скорость движения — развернуться, полететь совсем другим маршрутом. Это делается для того, чтобы запутать систему ПВО во многих разных местах.

«Поэтому все это должно быть учтено. Если это разведывательные БПЛА, то обычно они летают долго, высоко, но не очень быстро. Например, «Орлан-10» — это быстрый, но довольно неповоротливый БПЛА. Их перехватить можно, сделав дроны, которые будут летать высоко, будут иметь определенные системы наведения. А для того, чтобы иметь системы наведения, надо иметь технические характеристики тех дронов, за которыми мы будем охотиться», — пояснил эксперт.

Фокус также обратился к Анне Чуднивец, директору ООО «СоколСкай», которое производит FPV-камикадзе «Ведьма-200» — аппарат уже прошел испытания Министерства обороны и используется Силами обороны в боях. Она добавила, что кроме технических характеристик нужны еще и высокие навыки пилота, он должен уметь очень хорошо управлять FPV-дроном и иметь большой опыт ориентирования в пространстве. Например, «Ланцет» может лететь на высоте 1000 метров, а FPV-дрон, в зависимости от характеристик компонентов — это рабочая высота 50-100 метров, максимальная может быть 500-1000, иногда больше.

«В момент, когда FPV-перехватчик поднимается за другим вражеским дроном для сбивания, ему надо подняться выше, чем этот вражеский дрон, чтобы держать его в поле зрения и затем атаковать. В этот момент может «отпасть» видео, например, из-за тумана, дождя или сильного ветра на высоте, и пилот должен удержать свой дрон до появления картинки, не потеряться, — объяснила Анна Чуднивец, — Конечно, поразить дрон в воздухе возможно, как показали наши ГУРовцы, можно даже вертолеты сбивать, потому что FPV-дрон имеет очень хорошую скорость и очень быстро разгоняется. То есть можно за секунды до 100 км/ч его разогнать, что дает преимущество над всеми разведывательными беспилотниками врага».

Иван Шишкин назвал несколько вариантов уничтожения таких целей. Во-первых, можно подавить радиосвязь, для этого нужно иметь на борту какое-то устройство, которое будет глушить связь того БПЛА, на который ведется охота, а также батарея, много антенн, генераторы помех. Страдать будут все дроны в определенном радиусе, даже дружественные, если работают на таких же частотах.

Также можно использовать направленный или не направленный заряд, поражающий дрон противника осколками, шрапнелью или еще чем-то. В этом случае, скорее всего, от взрыва будет страдать и перехватчик.

Еще один вариант — накрывать БПЛА противника сеткой, чтобы опутать винты и заставить упасть. Для этого пилот должен очень ловко и уверенно управлять «охотником» и быть очень метким.

«Сделать дрон-истребитель — это полдела, надо еще придумать, как не потерять его, уничтожив противника. Разменивать один за один — это не очень интересно, интереснее, когда одним дроном можешь сбить 10-15 дронов противника», — отметил Иван Шишкин.

Перехват «Шахедов» и «Гербер»

Представительница «СоколСкай» убеждена, что FPV-дронами можно сбивать также иранские ударные беспилотники «Шахед» и их российские копии «Гербера», которые недавно начали применять. Нужен коптер с большей маневренностью, способностью легко подниматься на высоту выше 500 метров без потери данных телеметрии. Для этого нужно поставить более мощные передатчики, способные держать нормальную связь с пилотом.

«Я думаю, что сбивать «Шахеды» можно без вопросов, единственное, что должны быть дроны с очень хорошими характеристиками», — добавила директор «СоколСкай».

FPV-дроны против вертолетов

6 августа, как сообщили Фокусу источники в спецслужбах, FPV-дрон поразил вертолет Ми-28 ВС РФ в Курской области во время операции Службы безопасности Украины. 9 августа появилось видео, как подобный беспилотник атаковал Ми-8, тоже на российской территории.

Иван Шишкин говорит, что вертолеты можно поражать системно, они, как цель, ничем не отличается от танка, кроме того, что не имеют брони. Это такая же большая, очень горячая (потому что горячий двигатель) и медленная машина. Достаточно попасть в любое место: топливопровод, двигатель, под винт.

Дрон СБУ атакует российский вертолет Ми-8

Самая большая проблема — это найти вертолет. Сложность в том, что вертолеты взлетают неожиданно. Если пилот сохраняет радиомолчание, то Силы обороны не знают, когда и куда он полетит, тогда все зависит от удачи. Те вертолеты, что были уничтожены во время войны в Украине, находились на стоянке или только взлетали. Найти стоянку можно с помощью разведывательного дрона, а после доразведки уже уничтожить боевую машину ударным.

Модификация FPV-дронов для перехвата

Многие разработчики сейчас пытаются увеличить скорость или маневренность перехватчиков, чтобы они могли догнать противника. Иван Шишкин уже видел несколько вариантов, которые развивают скорость около 300-400 километров в час. Кроме того, большую роль играет выносливость.

«Скажем так, они достигли уверенных 350 км в час, но еще не достигли массового производства, к сожалению, — отметил он. — Есть определенные перехватчики, которые достаточно маневренные и быстрые, но не имеют достаточно энергообеспеченности, чтобы долго преследовать цель. Если пилот нашел цель, то у него есть только 4-5 минут, чтобы ее уничтожить. После этого у дрона уже садится батарейка».

Другие команды сосредоточены на создании дрона, который будет сам находить цели. Если БПЛА-цель летит по намеченному маршруту, его, скорее всего, можно вычислить математически и перехватить. Если же аппарат может менять маршрут, управляться удаленно пилотом или принимать решения, исходя из имеющейся ситуации, имея какие-то зачатки искусственного интеллекта, тогда нужно иметь хорошую систему наведения.

Если вражеский дрон имеет какой-то определенный тепловой след, то перехватчик может отследить его с помощью тепловой камеры. Каждый дрон, который для управления использует определенные частоты, имеет определенный «отпечаток» радиосвязи, по которому его можно распознать и навестись. Некоторые БПЛА работают громко, поэтому их можно определить по звуку, если установить на перехватчик микрофоны. Таким образом можно обнаруживать «Шахеды», чей двигатель имеет характерное звучание.

«Наиболее технологичным будет перехват с помощью компьютерного зрения. Если натренировать, например, нейросеть распознавать в воздухе определенные черты определенного дрона — это будет самый точный перехват. Даже можно сделать определенную визуальную маркировку «свой-чужой», прикрепив на свой дрон QR-код или любую другую отметку. Тогда перехватчик будет знать, что это союзный дрон, и отвернет удар в последний момент. Это возможно, но технически выполнить довольно сложно. Я думаю, все будет двигаться в определенном направлении распознавания радио- или звуковых «отпечатков» или визуальных образов с помощью искусственного интеллекта», — заверил представитель «Пташка Дронс».

Слабое место систем наведения — это движущиеся цели, которые могут менять направление или скорость движения. Иван Шишкин лично знает три команды, которые работают над автодоводкой, хотя на самом деле их гораздо больше. Некоторые из них уже имеют отличные наработки, но не 100% эффективность.

«Я был на нескольких испытаниях, и могу сказать, что наведение эффективно где-то до 80-90%», — говорит Иван.

«Пташка Дронс» сейчас работают именно над технологией поражения медленно движущихся или зависающих в воздухе дронов — разведчиков или бомбардировщиков, но это сложно для пилотов. По мнению инженера, было бы здорово совместить эту технологию с разработками в сфере систем доказывания.

«Если донаведение будет работать достаточно уверенно, если это будет 3D-наведение, а не как это работает сейчас — это будет интересно. Скажу откровенно, пока это скорее 2,5D, потому что дрон держит двумерную картинку и наводит эту картинку на центр. Или какой-то квадратик или прямоугольник наводит на эту картинку. Нужно 3D-наведение с учетом изменения курса дрона, система, которая сможет учитывать вектор движения и математически предсказывать движение цели. К сожалению, пока не видел такого донаведения, которое бы работало хотя бы на 50%», — поделился он.

По информации Анны Чуднивец, в Украине уже ищут производителей, способных сделать решение, которое позволит перехватывать и разведывательные дроны, «Шахеды» и другие угрозы.

«Не могу назвать компанию, но она ведет разработку комплекса, который объединяет не только дрон-перехватчик с самонаведением, а еще и станцию, которая обнаруживает вражеский БПЛА. Уверена, что это классное решение с точки зрения результативности, но оно дорого стоит. Потому что перехват — это не просто один дрон с пилотом, а целая система, которая должна быть правильно настроена», — подчеркнула она.

Анна Чуднивец считает, что сложные системы перехвата на базе FPV-дронов нецелесообразно использовать на прифронтовых территориях, например, для защиты позиций, пунктов наблюдения или блиндажей украинских военных, им нужны мобильные комплексы. Однако такой подход должен быть полезным как раз для защиты городов, потому что здесь можно разместить такие средства статично.

Крылатые FPV-дроны лучше коптеров

Кроме коптеров, существует довольно редкий тип беспилотников — небольшие самолеты с управлением типа FPV, то есть с видом от первого лица. ВС РФ в последнее время активно используют аппараты под названием «Молния», в Украине же изготавливают БПЛА под названием Darts («Дартс»). Интересно, что украинское изделие недавно получило систему автоматического доведения до цели. Фокус спросил у производителей, можно ли такие аппараты использовать для перехвата различных российских средств в небе.

Иван Шишкин говорит, что крылатые FPV-дроны имеют такие же недостатки, как и коптеры, например, уязвимы к средствам РЭБ, но имеют значительно лучшую энергообеспеченность, то могут на таких же двигателях и с теми же батареями летать дольше, потому что, благодаря определенным физическим законам, их крылья поддерживает воздух. При этом они тратят меньше энергии, движутся дальше, а в определенных условиях имеют большую скорость.

«Поэтому если цель будет более подвижная и более быстрая, то «крыло» будет выгоднее мультикоптера, это однозначно. У нас не очень сейчас развиты «крылья» и я скажу почему: потому что ими управлять гораздо труднее, чем мультикоптером. Нужны более опытные пилоты, много тренировок. В случае потери связи крылом значительно сложнее вернуть или посадить, чем мультикоптером», — высказался специалист.

Анна Чуднивец подтвердила, что при относительно одинаковых составляющих БПЛА самолетного типа обеспечит лучшие тактико-технические характеристики, то есть сможет пролететь дальше и дольше.

«Плюс этот дрон может быть также неоднократным, то есть со сбросом, чтобы возвращался. Или одноразовым, здесь уже в зависимости от цели», — подытожила разработчица.

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