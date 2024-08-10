Белорусские спортсмены установили антирекорд в Париже 2 10.08.2024, 15:45

2,088

По числу медалей на летних Олимпиадах.

На Играх-2024 наши атлеты добыли четыре награды, пишет zerkalo.io. Напомним, всего в Париж для выступления в нейтральном статусе (то есть без гимна, флага и любого обозначения национальной принадлежности) приехали 17 атлетов с белорусским паспортом. Они четыре раза попали на пьедестал.

В прыжках на батуте выиграл золото Иван Литвинович, а Виолетта Бордиловская была второй. Также серебро завоевал представитель академической гребли Евгений Золотой. Кроме того, тяжелоатлет Евгений Тихонцов стал бронзовым призером в категории до 102 кг.

До этого антирекордными для Беларуси с момента начала выступления отдельной командой были летние Игры в Токио. В 2021-м спортсмены добыли семь медалей: золотую, три серебряные и три бронзовые. Но никогда ранее наше представительство не было столь малочисленным, как в Париже. Три года назад в японской столице участвовали 105 спортсменов, а на предыдущих ОИ еще больше — от 124 до 177.

В официальном медальном зачете Олимпиады 2024 года результаты нейтральных спортсменов не учитывались.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com