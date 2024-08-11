Бои в Курской области: российские командиры прикрываются срочниками 8 11.08.2024, 14:59

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Необученных новобранцев привезли в рамках «командировки».

Российские солдаты срочной службы остаются на позициях в Курской области - командиры отказываются уводить их в тыл, заявил источник в одной из организаций, оказывающей правовую помощь российским военным, пишут российские СМИ.

По словам источника, срочников объявили боевым подразделением, им дают боевые команды. Такую информацию передали матери двоих военнослужащих.

В СМИ уточнили, что речь идет о срочниках, которые служат в частях в других регионах и были направлены в Курскую область в рамках командировки. В частности, известно, что некоторые солдаты приехали из Воронежской области.

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