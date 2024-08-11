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WSJ: США предложили Мадуро амнистию в обмен на досрочную отставку

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  • 11.08.2024, 15:45
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WSJ: США предложили Мадуро амнистию в обмен на досрочную отставку

Подробности.

США в ходе секретных переговоров предложили амнистию диктатору Венесуэлы Николасу Мадуро и его главным помощникам в обмен на отставку главы государства до истечения срока полномочий в январе 2025 года, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Речь идет о снятии с правителя Венесуэлы обвинений в причастности к сговору с целью наводнить США кокаином. Их американский Минюст предъявил Мадуро и другим представителям власти Венесуэлы в 2020 году, уточнили собеседники издания.

Вашингтон, по словам источников, готов гарантировать, что Мадуро и другие государственные деятели Венесуэлы не будут преследоваться, а США не станут добиваться их экстрадиции. В 2020 году американские власти назначили вознаграждение в размере $15 млн за сведения, которые приведет к аресту Мадуро.

США предложили амнистию, так как уверены в наличии убедительных доказательств того, что Мадуро проиграл президентские выборы в минувшем июле, заключили собеседники WSJ.

В 2019 году США уже предлагали Мадуро амнистию в обмен на досрочную отставку. Тогда этот факт подтвердил специальный посланник Госдепартамента по Венесуэле Эллиот Абрамс. «Мы не хотим преследовать вас. Мы хотим, чтобы вы ушли от власти», — говорил он, обращаясь к венесуэльскому правителю.

Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, их окончательный результат до сих пор не объявлен.

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