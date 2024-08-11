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СМИ: Жители Курской области и срочники «сливают» координаты кадыровцев

  • 11.08.2024, 18:52
  • 13,576
СМИ: Жители Курской области и срочники «сливают» координаты кадыровцев

За последние четверо суток получено от местных жителей 98 сообщений об их местонахождении.

С начала операции в Курской области РФ OSINT-сообщество InformNapalm получает от местных жителей координаты расположения кадыровцев. Об этом сообщает InformNapalm в воскресенье, 11 августа, в Telegram.

Отмечается, что за последние четверо суток сообщество получило от местных жителей Курской области 98 сообщений о местонахождении кадыровцев. Из трех и более источников удалось подтвердить расположение 27 боевиков, отмечается в сообщении.

InformNapalm сообщает, что также получили сообщение от российского срочника, который помог выявить пять боевиков из подразделения Ахмат-Россия. В обмен на это он попросил посодействовать в сдаче в плен Силам обороны Украины, чтобы остаться живым, сказано в сообщении.

Однако, как пишет разведывательное сообщество, первичной мотивацией срочника, который назвался Антоном, была месть кадыровцам. По словам российского военнослужащего, с мая по август кадыровцы периодически приходили в казарму, где заставляли срочников выполнять действия сексуального характера и издевались над ними.

Антон отметил, что чаще всего к ним приходил кадыровец, по имени Заур. С начала боев в Курской области он сбежал и спрятался в подлеске. Срочники предоставили координаты его местоположения, сообщает InformNapalm.

Кроме этого, благодаря Антону общности удалось обнаружить еще четырех сослуживцев Заура, которые скрывались в других локациях в Курской области.

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