Россияне роют окопы вокруг Курской АЭС
- 12.08.2024, 4:16
Украинские силы уже в пределах 50 км от объекта.
Российские военные возводят оборонительные линии вокруг Курской атомной электростанции. Об этом сообщило BBC в воскресенье, 11 августа.
Отмечается, что в сети появились фото, где видно, что россияне роют оборонительные траншеи возле Курской АЭС. Украинские силы уже в пределах 50 км от объекта.
На спутниковых снимках, сделанных вчера, и на снимках, сделанных несколькими днями ранее, видно несколько недавно построенных траншей неподалеку, причем ближайшая примерно в 8 км от станции.