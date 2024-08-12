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Россияне роют окопы вокруг Курской АЭС

  • 12.08.2024, 4:16
Россияне роют окопы вокруг Курской АЭС

Украинские силы уже в пределах 50 км от объекта.

Российские военные возводят оборонительные линии вокруг Курской атомной электростанции. Об этом сообщило BBC в воскресенье, 11 августа.

Отмечается, что в сети появились фото, где видно, что россияне роют оборонительные траншеи возле Курской АЭС. Украинские силы уже в пределах 50 км от объекта.

На спутниковых снимках, сделанных вчера, и на снимках, сделанных несколькими днями ранее, видно несколько недавно построенных траншей неподалеку, причем ближайшая примерно в 8 км от станции.

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