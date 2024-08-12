Кадыровцы в плену ВСУ
- Юрий Бутусов
- 12.08.2024, 9:20
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Только здесь они не снимают TikTok и не издеваются над россиянами.
Украинские воины нашли в Курской области спецназ «Ахмат»!
Целая группа кадыровцев сдалась в плен украинцам близ города Суджа. Именно там широко рекламирует себя группа «Аида» из спецназа «Ахмат».
Теперь на одном из сборных пунктов военнопленных «ахматовцы» снова в одном строю со срочниками и кадровыми российскими военными. Только здесь, среди украинцев, кадыровцам не позволяют издеваться над россиянами, они не снимают TikTok, ведут себя культурно, только здесь граждане РФ реально уравнены в правах.
И, конечно, Минобороны РФ обменяет их в первую очередь, ведь Россия кадыровцев освобождает без промедлений, это не срочники, не мобилизованные жители Донбасса, не коренные русские.
«Ахмат» в России сила, а в Украине – обменный фонд.
Юрий Бутусов, Telegram