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Кадыровцы в плену ВСУ

  • Юрий Бутусов
  • 12.08.2024, 9:20
  • 2,884
Кадыровцы в плену ВСУ

Только здесь они не снимают TikTok и не издеваются над россиянами.

Украинские воины нашли в Курской области спецназ «Ахмат»!

Целая группа кадыровцев сдалась в плен украинцам близ города Суджа. Именно там широко рекламирует себя группа «Аида» из спецназа «Ахмат».

Теперь на одном из сборных пунктов военнопленных «ахматовцы» снова в одном строю со срочниками и кадровыми российскими военными. Только здесь, среди украинцев, кадыровцам не позволяют издеваться над россиянами, они не снимают TikTok, ведут себя культурно, только здесь граждане РФ реально уравнены в правах.

И, конечно, Минобороны РФ обменяет их в первую очередь, ведь Россия кадыровцев освобождает без промедлений, это не срочники, не мобилизованные жители Донбасса, не коренные русские.

«Ахмат» в России сила, а в Украине – обменный фонд.

Юрий Бутусов, Telegram

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