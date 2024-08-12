Литва выделили 65 тысяч евро на судебные издержки с Беларусью о незаконном ввозе мигрантов 12.08.2024, 10:57

Фото: Reuters

Режим Лукашенко хотят привлечь к ответственности.

Литовское правительство выделило Минюсту почти 65 тысяч евро для оплаты расходов на юридические услуги по делу против Беларуси, пишет Delfi.

В одобренном проекте постановления предусматривается, что министерству будет выделено около 64,4 тысячи евро, которые будут направлены на оплату расходов на юридические услуги по межгосударственному делу о незаконном ввозе мигрантов в Литву.

В апреле прошлого года литовское правительство одобрило предложение Минюста принять правовые меры для привлечения официального Минска к ответственности за организацию нелегальной миграции. Власти Литвы заявляют, что ответственность за перевозку людей на литовско-белорусскую границу, дачу им ложных обещаний и помощь в незаконном въезде в Евросоюз (ЕС) должен нести белорусский режим.

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