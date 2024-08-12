Ученые пробурили рекордное отверстие в коре Земли и сделали неожиданное открытие 12.08.2024, 11:04

Геологи открыли путь к пониманию секретов нашей планеты.

Геологи смогли сделать глубокое отверстие на дне Атлантического океана и извлекли из него длиннейший кусок горной породы из мантии Земли. Длина этого куска составляет впечатляющие 1268 метров. Данную горную породу с уникальным составом достали из участка на дне океана, где породы мантии нашей планеты обнажены вдоль Срединно-Атлантического хребта.

Полученные в результате этого открытия знания помогут лучше понять процессы, происходящие в недрах Земли, что открывает возможность для получения информации о происхождении жизни, о причинах вулканической активности и глобальных циклах перемещения углерода и водорода. Результаты исследования опубликованы в журнале Science, пишет Earth (перевод - «Фокус»).

Земля состоит из четырех слоев: кора, мантия, внешнее ядро и внутреннее ядро. Мы с вами живем на самом верхнем твердом каменистом слое, то есть коре. Под ней находится мантия, представляющая собой гигантский слой из полутвердых горных пород, которые постепенно перемещаются. Движение мантии управляет движением литосферных плит, что приводит к землетрясениям и извержениям вулканов.

В самом центре Земли находится внешнее ядро, которое состоит из жидких металлов, в основном железа и никеля, и оно отвечает за создание магнитного поля Земли. Под внешним ядром находится внутреннее ядро. Это плотная, твердая сфера из железа и никеля.

Ученые смогли достать кусок мантийных горных пород длиной 1268 метров, что является беспрецедентным достижением, ведь такого еще ранее не удавалось сделать. То есть ученые не могли раньше извлечь такого длинного куска горных пород, которые открывают путь к пониманию секретов нашей планеты. В частности, если речь идет о ее геологической и биологической активности.

Как показало исследование горные породы имеют уникальный состав, что раскрывает секрет процессов, с помощью которых они поднялись из глубоких недр Земли ближе к дну океана. Ученые обнаружили, что в извлеченных горных породах меньше образующего минералы силиката под названием пироксен и больше магния, чем предполагалось. Это говорит о том, что мантия плавиться при более вы высокой температуре, чем считалось ранее. Это в свою очередь, помогает объяснить, как образуется магма, что приводит к извержениям вулканов.

Понимание взаимодействия между плавлением мантии Земли и вулканической активностью является важнейшей частью геологической головоломки нашей планеты.

По словам ученых, извлеченные горные породы могут больше рассказать не только о геологических процессах, но и о том, как могла возникнуть жизнь на Земле. Авторы исследования обнаружили в мантийных породах много минерала оливин, который вступает в реакцию с морской водой и создает водород и другие молекулы. Этот процесс мог иметь важное значение для создания необходимых условий для возникновения жизни на Земле.

По словам ученых, состав излеченных пород очень похож на тот, который имели горные породы на ранней Земле. При этом сходство даже больше, чем с более распространенными породами, из которых состоят сейчас континенты Земли.

Ученые продолжат изучать образцы мантийных пород, чтобы разгадать некоторые из главных загадок нашей планеты.

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