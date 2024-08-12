ВСУ взяли под полный контроль город Суджа 2 12.08.2024, 13:02

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Украинцы захватили еще ряд населенных пунктов.

Украинские источники в ночь на понедельник опубликовали видео проезда бронетехники ВСУ по восточной окраине Суджа. Это может свидетельствовать о том, что украинским силам все же удалось взять под контроль весь город. О взятии Суджи уже сообщил пророссийский военный блог «Zаписки Vетерана». Другой блогер Юрий Подоляка пока пишет лишь о том, что ВСУ пытается замкнуть кольцо вокруг города. В то же время власти начали эвакуацию двух районов в Курской и Белгородской областях, что может свидетельствовать о быстром расширении зоны боевых действий на границе Украины и России в этом районе, сообщает «Агентство».

На видео, опубликованном в ночь на понедельник в титкток-аккаунте «ЗСУ НГУ ССО НП СБУ», видно, как бронетехника с камерой проезжает по трассе в сторону Суджи мимо брошенных гражданских машин и мемориала с самолетом МиГ-29 — это восточная окраина города. Корреспондент The Wall Street Journal Ярослав Трофимов посчитал это подтверждением того, что Суджа и ее окрестности находятся под полным контролем Украины. Однако по видео не ясно, когда оно было снято. Военный аналитик Ян Матвеев определил, что не раньше утра 7 августа за счет сравнения обстановки на нем с роликами, публиковавшимися ранее.

Сообщил о взятии ВСУ под контроль Суджи и один из крупных пророссийских военных телеграм-каналов «Zаписки Vетерана». По его данным, Украина уже заводит в город тяжелую технику, хотя бои продолжаются.

Российский военный блогер Юрий Подоляка пишет о том, что к утру понедельника украинцы зашли и закрепились в южной части Мартыновки и начали бои за соседнее село Михайловка (северо-восточный пригород Суджи). «Таким образом, северная клешня обхода Суджи продолжает формироваться», — констатировал он. Продвинулись украинцы и севернее — занята часть села Черкасское Поречное, бои продолжаются здесь и в соседнем селе Русское Поречное.

Блогер отметил, что ВСУ удалось удержаться в Плехово и начать атаки силами ДРГ на российские позиции в районе сел Черкасская Конопелька и Русская Конопелька. «Если противнику удастся их занять, это закроет кольцо окружения вокруг Суджи», — предупреждает он (на карте). По его мнению, именно здесь ВСУ сосредоточит свои усилия в понедельник.

Также, по данным Подоляки, ВСУ в воскресенье удалось занять Успенку и Викторовку, продолжается бой за Гордеевку. Кроме того, ВС РФ пока не удалось вытеснить украинцев из Плеханово.

Readovka утром понедельника сообщила о заходе украинской ДРГ в деревню Гирьи Беловского района — южнее Суджанского района, в 12 км от границы. Как сообщил автор ролика, одна единица бронетехники проехала в сторону деревни Белица. Согласно анализу «Агентства» и Яна Матвеева, место съемки — северная окраина деревни Гирьи. Это не первое появление ВСУ в Гирьях — в субботу туда уже заходила пехота на тяжелой технике, писал Юрий Подоляка.

Тем временем, в еще двух приграничных районах, расположенных южнее Суджанского района, объявили об эвакуации. В Беловском районе Курской области об этом сообщил глава Николай Волобуев. О вывозе людей из Краснояружанского района Белгородской области заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков, объяснив это «активностью врага на границе».

Z-блоги с утра сообщили о попытке ВСУ прорваться в район через международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) в Колотиловке. Как сообщил телеграм-канал «Два майора», ВСУ атаковали район МАПП силами танкового взвода (3-4 танка) при поддержке малых штурмовых групп. «Рыбарь» пишет, что «противник устроил огневую карусель», применив несколько единиц тяжёлой техники и небольшие штурмовые группы.

Пророссийский военный блог «НгП разZVедка» сообщил, что по силам ВСУ «отработала вертушка». «Рыбарь» уточнил что с 7:30 по позициям противника и выдвигающимся резервам работает авиация ВКС России. Источник Shot около полудня сообщил, что российские военные сумели отразить атаку на МАПП.

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