BILD: Бронетехника ВСУ продвинулась на 22 километра восточнее Суджи

BILD: Бронетехника ВСУ продвинулась на 22 километра восточнее Суджи1
- 12.08.2024, 14:02
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Украинских военных заметили юго-восточнее, около села Гирьи.
Начав вторжение в Курскую область, ВСУ наступали в районе города Суджа вдоль автодороги 38К-004, а также с юга и севера.
Однако теперь украинских военных заметили в 22 км юго-восточнее, около села Гирьи. Там проходит дорога из Суджи на слободу Белая — райцентр Беловского района, пишет BILD.
«БТР-4 ВСУ в селе Гирьи, в 22 км к юго-востоку от Суджы Курской области. Неясно, как он туда доехал, но двигался по дороге из Белой в направлении Суджи. Так что тут многое возможно, особенно на фоне сообщений РФ о приближении украинцев к Белой вчера утром», - написал эксперт издания по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.
В воскресенье глава Беловского района Николай Волобуев записал обращение из райцентра, заявив, что ранее туда зашла украинская диверсионно-разведывательная группа. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал, что российским военным «удалось ситуацию стабилизировать, на данный момент в Беловском и Обоянском районах нет никаких боевых столкновений». Однако уже сегодня в Беловском районе объявлена эвакуация гражданских.