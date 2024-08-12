В Минске за долги продается огромный коттедж
- 12.08.2024, 14:10
Где находится дом, и сколько он стоит.
В столице выставили на торги дом площадью почти 400 квадратных метров. Огромный коттедж продается за долги собственника на площадке «БелЮрОбеспечение», пишет realt.by.
Дом располагается на улице Ушачской, 12. Это — территория усадебной застройки в микрорайоне Новинки, рядом с Долгиновским трактом. В перспективе неподалеку возведут многоквартирные жилые дома Северного Берега.
Коттедж, судя по документам, был построен в начале «нулевых». Дом состоит из четырех уровней. В подвале находятся помещения для занятий физкультурой, затем следуют два жилых этажа с многочисленными комнатами, а также библиотекой, кабинетом и гардеробными. На четвертом уровне расположилась мансарда.
Общая площадь каменного дома с крышей из металлочерепицы составляет 388 квадратных метров, жилая — 194 квадратных метра.
Дом стоит на участке площадью 19 соток. Назначение земельного участка − для размещения объектов усадебной застройки. На участке есть хозблок.
Торги назначены на 29 августа. Он пройдут в электронной форме. Для участия в аукционе надо внести задаток в размере 230 тысяч рублей.
Начальная стоимость дома — 2,3 миллиона рублей (736 тысяч долларов).
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