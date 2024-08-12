Украинские военные ответили Лукашенко 5 12.08.2024, 16:04

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Диктатору указали на нестыковки в его видении событий.

На днях Лукашенко обвинил Украину в якобы нарушении воздушного пространства Беларуси, диктаторы привиделись десятки дронов.

Спикер оперативно-тактической группировки ВСУ «Северск» Вадим Мысник заявил в эфире «Радио Свобода», что Минск должен разбираться с РФ, потому что именно российские ударные дроны летали по маршруту через Беларусь. По его словам, подобные маршруты российских БПЛА фиксировались в последнее время.

«Они там у себя могут сбивать что-то в своем воздухе, потому что последние дни, неделю назад, две недели, фиксировалось неоднократно, когда именно российские ударные беспилотные летательные аппараты по таким маршрутам через Черниговщину и дальше на Беларусь заходили. Такие случаи были. Потому что и как у них там летает – они должны разбираться между собой с Россией», – сказал Вадим Мысник.

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