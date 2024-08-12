Банки вскоре начнут «сливать» налоговикам новую информацию о своих клиентах

Банки вскоре начнут «сливать» налоговикам новую информацию о своих клиентах3
- 12.08.2024, 18:17
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О каких «секретах» идет речь.
С 24 августа заработает постановление Министерства по налогам и сборам (МНС), по которому банки будут по-новому предоставлять налоговикам данные по счетам населения. «Зеркало» рассказывает подробности, что изменится.
К 1 сентября банки должны слить налоговой данные о клиентах-физлицах, которым за 2023 год на счета поступило в общей сложности 150 тысяч рублей и более. Этот лимит распространяется на все счета клиента банка, в том числе и на валютные.
Исключение — счета по вкладам. Также не будут включать суммы, которые связаны с отменой операций по карточкам, овердрафтные кредиты и некоторые другие операции.
В последующие годы банки должны предоставлять такие сведения налоговой до 1 марта (за предыдущий). Финучреждениям среди прочего нужно сообщить Ф. И. О. клиента, его номер лицевого счета, который не вписался в лимит в 150 тысяч рублей, а также дату открытия и закрытия (если был отказ от обслуживания) и валюту, в которой пришли деньги.
Для чего налоговикам могут понадобиться эти данные?
Эта информация среди прочего может помочь в поиске тех, кто живет не по средствам — у кого расходы превышают доходы. В Министерстве по налогам и сборам ранее рассказали, у кого большие шансы попасть под такую проверку и откуда поступает информация о денежных поступлениях и расходах населения. Один из источников таких данных — банки.
В МНС ранее также сообщили, что ежегодно проверяют расходы и доходы более 200 тысяч человек. Причем делают это по той информации, которая есть в их распоряжении. Если налоговики находят превышение трат над доходами, то просят этих людей пояснить, откуда взяли деньги. Причем запрашивают данные за последние десять лет.