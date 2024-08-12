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Германия — крупнейший донор ЕС в абсолютных показателях

  • 12.08.2024, 18:20
Германия — крупнейший донор ЕС в абсолютных показателях

В расчете на душу населения больше остальных платит Ирландия.

Германия по-прежнему является крупнейшим плательщиком взносов в ЕС в абсолютных показателях. В 2023 году Берлин перечислил Евросоюзу на 17,4 млрд евро больше, чем он получил средств из бюджета ЕС, сообщил в понедельник, 12 августа, Институт немецкой экономики (IW) в Кельне, проанализировавший опубликованные ранее данные Еврокомиссии.

По этому показателю ФРГ значительно превосходит все остальные европейские страны. На втором месте — Франция, которая в том же году внесла в бюджет Евросоюза почти на 9 млрд евро больше, чем из него получила. Италия — на третьем месте с чистым вкладом в размере 4,5 млрд евро.

При этом показатель чистых взносов Германии в ЕС в 2022 году был еще выше - 19,7 млрд евро. Причиной снижения взносов IW Называет неблагоприятную экономическую ситуацию. Поскольку в текущем году восстановления экономической конъюнктуры не наблюдается, экономисты предполагают, что чистый взнос Германии в ЕС в 2024 году вновь снизится.

Крупнейшим получателем средств ЕС, как и годом ранее, являлась Польша, которая получила на 8,2 млрд евро больше, чем внесла в бюджет Евросоюза. За ней следуют Румыния (6,0 млрд евро) и Венгрия (4,6 млрд евро).

В расчете на душу населения крупнейшим донором Евросоюза являлась Ирландия. «Каждый житель Ирландии в 2023 году заплатил ЕС около 236 евро», - отметил IW. Германия — на втором месте с суммой 206 евро на каждого жителя страны.

Общий бюджет ЕС в 2023 году составлял 173,1 млрд евро. Из этой суммы 143,4 млрд были направлены по различным каналам странам — членам ЕС. Вклад Германии составляет почти четверть всех средств. Вместе с тем в Берлине подчеркивает, что Германия получает больше выгоды от внутреннего рынка ЕС, чем любая другая европейская экономика.

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