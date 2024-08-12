В Витебской области разъяренный бык забодал хозяина 4 12.08.2024, 19:05

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Мужчина погиб.

В Дубровенском районе от ударов быка погиб 63-летний местный житель, сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз.

Тело мужчины правоохранители нашли на пастбище возле агрогородка Осинторф.

На трупе были ссадины и кровоподтеки, разорванная верхняя одежда, а на земле – следы копыт животного.

В результате экспертизы выяснилось, что причина смерти – «тупая сочетанная травма грудной клетки, живота, конечностей с множественными переломами костей скелета и повреждением внутренних органов».

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