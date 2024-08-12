Дональд Трамп вернулся в соцсеть X 7 12.08.2024, 19:08

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Кандидат в президенты США опубликовал там предвыборное видео.

Дональд Трамп после долгого периода отсутствия вернулся в соцсеть X и опубликовал там свое предвыборное видео. Когда-то именно посты в X (прежде — Twitter) способствовали его медийному успеху и были основным инструментом коммуникации с его сторонниками.

Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа в январе 2021 года, после беспорядков, которые устроили его сторонники в здании Капитолия, «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию». На тот момент на Трампа были подписаны почти 89 млн пользователей.

В ноябре 2022 года новый владелец соцсети Илон Маск разблокировал страничку Трампа, но с тех пор экс-президент опубликовал там только один пост — свой тюремный снимок во время короткого ареста в августе 2023 года.

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