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Путин призвал готовиться к новым атакам ВСУ на приграничные регионы РФ

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  • 12.08.2024, 19:26
  • 5,536
Путин призвал готовиться к новым атакам ВСУ на приграничные регионы РФ

Диктатор РФ опасается, что украинские силы зайдут в Брянскую область.

ВСУ будут и дальше атаковать приграничные области России, заявил Владимир Путин в ходе совещания, посвященного ситуации в граничащих с Украиной регионах. «Если сегодня в Брянской области относительно спокойно, это не значит, что завтра там сохранится такая же обстановка», — отметил он.

Обращаясь к губернатору Брянской области Александру Богомазу, Путин поручил «самым внимательным образом» отнестись к этой информации и вместе с силовыми структурами «решить все вопросы, которые нужны для подготовки к любому развитию ситуации».

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