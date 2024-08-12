Чиновники подготовили очередные пенсионные изменения 3 12.08.2024, 19:36

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Кого они затрагивают?

В Беларуси хотят ввести очередные пенсионные изменения, которые затрагивают военных. Предлагаемые новшества обсудили на экспертным совете при «совете республики нацсобрания», пишет «Зеркало».

Что хотят изменить

Чиновники намерены ввести корректировки в закон, который касается пенсий военнослужащих. Это хотят сделать из-за того, что в декабре 2023 года Александр Лукашенко подписал указ, по которому Беларусь вышла из трех международных пенсионных договоров в рамках СНГ.

Одно из возможных новшеств — выплата пенсий военным при их выезде из Беларуси для постоянное место жительства ПМЖ в страны, с которыми у нас были заключены договоры о соцобеспечении, а потом — разорваны. Они будут получать эти выплаты в нашей стране. Правительству еще предстоит определить, по какой схеме это будет происходить.

Еще одно из возможных изменений, которое собираются ввести чиновники, касается военных из стран бывшего СССР, которые захотят переехать на ПМЖ в Беларусь, но при этом у нас не заключены с этими государствами договоры о соцстраховании. Так, те военные, которые получат вид на жительство в Беларуси (паспорт или некоторые другие документы), смогут претендовать на пенсию в нашей стране. Исключение — те, кто проходил военную службу в Украине после 24 февраля 2022 года, то есть после нападения России на эту страну.

«Предлагается установить единые условия и порядок выплаты пенсий военным пенсионерам всех силовых ведомств Республики Беларусь в случаях их прибытия на постоянное жительство в Беларусь или выезда за пределы страны», — поясняют в «cовете республики нацсобрания».

Почему хотят ввести новшества и при чем тут Украина и Россия

В Минобороны Беларуси ранее отметили, что 99% случаев назначения пенсий по международным договорам приходилось на военных, которые прибыли из России и Украины. В ведомстве также уточняли, что действие соглашения о пенсионном обеспечении и госстраховании сотрудников органов внутренних дел в Украине остановили с 23 сентября 2023 года.

«Что касается соглашений по пенсионному обеспечению военнослужащих, то их действие прекращается в Украине с 5 января 2024 года, а в Российской Федерации — с 20 апреля 2024-го. Российская Федерация также находится на стадии выхода из соглашения, касающегося пенсионного обеспечения сотрудников органов внутренних дел», — поясняли ранее в этом силовом ведомстве.

Что сейчас говорят чиновники о возможных новшествах?

«Законопроект разработан с целью сохранения уровня и порядка пенсионного обеспечения военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава государственных органов обеспечения национальной безопасности после выхода Республики Беларусь из соглашений», — заявил министр обороны Виктор Хренин.

«В последнее время участились обращения граждан, которые связаны с пенсионным обеспечением, в том числе военнослужащих, — уточнила председатель «cовета республики» Наталья Кочанова. — Тех людей, которые служили раньше при Советском Союзе в других странах и которые приезжают к нам на постоянное место жительство. Недавно я проводила личный прием, ко мне приходил человек (который уже стал гражданином нашей страны), но родом из Грузии. Говорит, что переехал в Беларусь, а служил — там. Поэтому этот законопроект нужный».

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