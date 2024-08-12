Госпогранкомитет Беларуси: НАТО наращивает группировку войск на границе 2 12.08.2024, 23:46

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Антон Бычковский

Представитель ГПК Антон Бычковский пугает Лукашенко.

Страны НАТО наращивают военную группировку на границах с Беларусью, заявил официальный представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский, передает «РИА Новости».

«В приграничных районах Польши и балтийских государств, на границах с Латвией, Литвой и Польшей, мы продолжаем отслеживать наращивание военной группировки НАТО», — сказал Бычковский.

По его словам, альянс наращивает военные группировки в том числе в рамках учений на приграничных территориях. При этом граничащие с Беларусью государства привлекают для охраны границ армейские и специальные подразделения, возводят там сооружения.

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