Госпогранкомитет Беларуси: НАТО наращивает группировку войск на границе

Госпогранкомитет Беларуси: НАТО наращивает группировку войск на границе2
- 12.08.2024, 23:46
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Представитель ГПК Антон Бычковский пугает Лукашенко.
Страны НАТО наращивают военную группировку на границах с Беларусью, заявил официальный представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский, передает «РИА Новости».
«В приграничных районах Польши и балтийских государств, на границах с Латвией, Литвой и Польшей, мы продолжаем отслеживать наращивание военной группировки НАТО», — сказал Бычковский.
По его словам, альянс наращивает военные группировки в том числе в рамках учений на приграничных территориях. При этом граничащие с Беларусью государства привлекают для охраны границ армейские и специальные подразделения, возводят там сооружения.