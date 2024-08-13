Путин отправил руководить обороной Курска личного охранника, который спас его от медведя 7 13.08.2024, 13:00

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Перед ним поставлена «главная задача».

Президент РФ Владимир Путин назначил координатором проведения контртеррористической операции (КТО) в Курской области Алексея Дюмина. Об этом пропагандистскому российскому изданию RTVI сообщил депутат Госдумы от Курской области Николай Иванов.

«Мои источники подтвердили предварительную эту информацию. Действительно, вчера (12 августа, ред.) на совещание(с президентом РФ Владимиром Путиным, — ред.) пригласили Алексея Геннадьевича Дюмина, и ему поручено курировать проведение контртеррористической операции», — сказал Иванов.

По его словам, главная задача, которую поставил Путин Дюмину — разгромить украинские войска на территории Курской области.

В то же время отмечается, что командовать войсками Дюмин не будет, а должен обеспечивать для них «максимально благоприятные условия».

Что известно о Дюмине

Алексей Дюмин родом из Курской области, 28 августа ему исполнится 52 года. Он окончил Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники. С 9 августа 1999 года начал работать в личной охране Владимира Путни в Федеральной службе охраны РФ.

В 2014 году Дюмина назначили заместителем начальника ГРУ РФ и командующим Силами спецопераций РФ, которые принимали активное участие в захвате украинского Крыма. Российские пропагандистские СМИ также приписывают Дюмину организацию побега украинского президента Виктора Януковича в Ростов-на-Дону в 2014 году. Сам Дюмин назвал эти предположения мифами и отказался от комментариев.

В декабре 2015 года Путин назначил Алексея Дюмина заместителем министра обороны, а в феврале 2016 года он стал губернатором Тульской области.

Дюмин руководил Тульщиной до мая 2024 года, пока его не назначили секретарем Государственного совета РФ. Именно эта должность является последним назначением Дюмина перед тем, как его сделали координатором «КТО».

Российский проект «Важные истории» утверждает, что двоюродная сестра жены Дюмина Ольги работает в системе украинской энергетики и после полномасштабного вторжения российских оккупационных войск она негативно относится к бывшему губернатору Тульской области, хотя раньше всегда поздравляла сестру и ее семью с праздниками.

Сам Дюмин в 2022 году следующим образом высказался о вторжении РФ в Украину:

«Мы поддерживаем те решения, которые принял президент РФ по проведению спецоперации... Мы уверены в той победе, которая близка», — сказал он.

Дюмин — наследник Путина?

В августе 2023 года бывший глава Главного управления разведки Валерий Кондратюк заявил, что российские элиты давят на власть в Кремле, чтобы следующим президентом России стал Алексей Дюмин.

В мае 2024 года специалисты Центра российских и евразийских исследований им. Дэвиса при Гарвардском университете заявили, что преемником Путина может стать именно Алексей Дюмин.

«Если Путин решит выбрать преемника, Алексей Дюмин, вероятно, будет лучшим кандидатом», — отметили эксперты из США.

Такая привязанность российского президента к Дюмину, по данным журналистов издания BILD, связана в том числе с тем, что Дюмин ранее регулярно играл с ним в хоккей, а в 2016 году, будучи охранником, спас Путина от медведя в горах.

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