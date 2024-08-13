СМИ: Путин де-факто отстранил Герасимова от командования войсками 13.08.2024, 13:24

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Назначение Дюмина в Курскую область говорит о многом.

Бывший охранник Владимира Путина, а ныне секретарь Госсовета Александр Дюмин назначен координатором действий российской армии в Курской области, сообщили во вторник Z-каналы.

Информацию, которую накануне вечером опубликовал канал «Управление Z Курск, во вторник подвердили «Рыбарь» и военкор ВГТРК Александр Сладков.

По данным провоенных каналов, Дюмин еще накануне «получил вводные» от Путина и был направлен в Курскую область, где российские войска седьмой день подряд не могут выбить вторгшиеся части ВСУ.

Генерал-полковник Дюмин направлен в Курск с «чрезвычайными полномочиями», пишет Сладков. Он добавляет, что Дюмин — человек Путина и не позволит себе обманывать президента.

Назначение Дюмина де-факто означает отстранение от управления войсками в Курской области главы Генштаба Валерия Герасимова, который, по данным Bloomberg, знал от разведки о готовящемся вторжении ВСУ, но не проинформировал президента.

На экстренном совещании с Путиным 7 августа Герасимов оценил численность украинских формирований в Курской области всего в тысячу человек, хотя уже в тот момент провластные медиа называли гораздо большее количество.

Назначение Дюмина — это «знак, что самостоятельно и без вмешательства со стороны Москвы силовые структуры оказались не в состоянии решить проблемы координации», пишет «Рыбарь». Ранее Кремль объявил в Курской области режим контртеррористической операции (КТО), в рамках которого, согласно российскому законодательству, координацией действий силовых структур знанимает глава ФСБ (Александр Бортников).

Дюмин работал в охране Путина во время его первого и второго президентских сроков, а 2008 году, когда Путин возглавил правительство, стал его личным адъютантом. В 2012 году Дюмин стал заместителем начальника службы президентской охраны ФСО, позднее работал в Минобороны, а в 2016 году был назначен губернатором Тульской области. В 2023 году, во время мятежа ЧВК «Вагнер», Дюмину прочили должность министра обороны.

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