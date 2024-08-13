Стало известно, сколько техники режим отправил на границу с Украиной 6 13.08.2024, 17:22

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Кажется, Лукашенко разыграл спектакль.

В Беларуси к границе с Украиной отправили только один военный эшелон, сообщает «Еврорадио» Об этом говорит создатель «Сообщества железнодорожников Беларуси» Сергей Войтехович:

«11 августа был отправлен со станции Борисов на станцию Новобелицкая один военный эшелон в составе из 67 вагонов. В составе было два пассажирских вагона с личным составом ВС РБ и два крытых вагона со снаряжением. Остальные все — с техникой гусеничной и колесной».

На станции Новобелицкой от поезда отцепили девять вагонов и отправили их на Мозырь, а остальные разгрузили.

«На сегодняшний день на 12:00 сообщений, что в Гомельскую область были переброски каких-то соединений механизированных, нам не поступало», — констатирует Ватехович. По его словам, один эшелон — «это вообще ни о чем».

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