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«Хартия» разгромила танковую колонну РФ под Харьковом

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  • 14.08.2024, 9:06
  • 5,196
«Хартия» разгромила танковую колонну РФ под Харьковом

Пять вражеских «танков-сараев» сгорели.

Силы обороны Украины показали разгром танковой колонны ВС России на Харьковском направлении.

Рано утром 13 августа ВС РФ пошли на штурм позиций ВСУ на Харьковщине. Операция закончилась для оккупантов полным разгромом.

Кадры были опубликованы на канале 13-й бригады Нацгвардии Украины «Хартия».

Россияне пошли на штурм двумя танковыми колоннами. В бою они использовали так называемые «сараи» - танки, обшитые металлической защитой от дронов FPV.

«Танковая атака противника состояла из двух колонн по 6 танков… Каждый перевозил 8-10 пехотинцев», - рассказали в «Хартии».

Первую колонну под Липцами встретили хартийцы, вторую под Глубоким воины 92-й бригады ВСУ. Штурмовики были уничтожены, не дойдя до украинских линий обороны.

Воинам «Хартии» в бою удалось уничтожить 4 российских танка, еще один был поврежден. 10 российских штурмовиков стали «грузом 200», еще 30 получили ранения.

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