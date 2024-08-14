ВСУ заняли еще пять населенных пунктов в Курской области 14.08.2024, 13:24

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Россияне спешно роют окопы под Курском.

За последние сутки Вооруженные силы Украины заняли по меньшей мере пять населенных пунктов в Курской области РФ, а россияне начинают окопаться возле городов Льгов и Курск. «Фокус» собрал информацию о том, как продвигается операция в Курской области.

Основное продвижение ВСУ произошло на южном краю Суджанского района. В частности еще вечером 13 августа в сети начали появляться видео из села Плехово Курской области, куда вошли украинские войска. На кадрах видно колонну военных и бронетехники, которая движется по улице План в центре села.

А уже утром 14 августа в телеграмм-каналах публиковали фото украинских бойцов возле Плеховского центрального сельского дома культуры.

Также вечером 13 августа российский z-паблик «Два майора» подтвердил заход украинской армии в село Спальное.

«Сейчас поступают данные о заходе сил противника в н.п. Спальное», — говорится в сообщении.

Кроме того, российский пропагандист Юрий Подоляка сообщил, что по состоянию на утро 14 августа ВСУ удалось занять три населенных пункта на севере Курщины.

«На северо-курском направлении вчера и, к сожалению, на утро мы не смогли его (противника. — Ред.) выбить из села, противник захватил н.п. Ольговка. И таким образом, охватил Кореневское с востока. Также вчера весь день (да и ночью) продолжались бои в районе н.п. Погребки и Малая Локня. Погребки по итогу остались пока что за нами, но Малую Локню и Кругленькое противник к утру занял», — написал Подоляка.

Суджа, несмотря на заявления российских пропагандистов, также остается под контролем Вооруженных сил Украины. В частности там побывала корреспондент «ТСН» Наталья Нагорная, откуда сняла видеосюжет.

ВС РФ начали рыть окопы в районе Льгова и Курска

Как сообщил проект «Киберборошно» Россия начала возводить окопы под Льговом, Курской области, который располагается на расстоянии около 45 км от государственной границы с Украиной.

Эксперты издания «Militarnyi» отметили, что эти укрепления фактически являются линией обороны Льгова, на которую возложена задача по контролю южного въезда в город.

Свежие траншеи видны на спутниковых снимках сразу с нескольких участков Курской области. Они появились в 1,5 км к югу от Льгова (возле трассы Льгов-Суджа), вдоль железной дороги возле села Викторовка (4 км к юго-западу от Льгова), на перекрестке дорог Селиховы Доры-Иванино и Дьяконово-Суджа и возле села Дружная (на 25 км к востоку от Льгова).

Ближайшие к границе траншеи расположены рядом с селом Викторовка в 45 км от границы, а самая отдаленная точка — рядом с Курском в 75 км от границы.

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