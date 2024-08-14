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Армия РФ попала в котел под селом Камышное в Курской области

  • 14.08.2024, 13:24
  • 1,696
Армия РФ попала в котел под селом Камышное в Курской области

ВСУ обошли россиян и ударили в их тыл к югу от Суджи.

Передовые подразделения украинской армии обошли российские войска у Крупца и ударили по ним в тыл на западной окраине Камышного.

Этот район украинские войска дистанционно заминировали, чтобы перекрыть путь подхода к Судже.

Об этом пишет военный аналитик и OSINT-обозреватель Schizointel.

Согласно поступающей информации, ВСУ использовали для обхода дорогу Колмаков — Белица.

В скором времени россияне окажутся в полноценном котле, который замкнут подразделения армии Украины. Эти российские силы почти полностью отрезаны. Уже опубликована карта района боевых действий.

«Короче говоря, если эти русские не отступят или не смогут отразить атаку, то мы увидим еще одну партию русских военнопленных», — отмечается в сообщении.

По российским каналам поступает аналогичная информация о том, что на западной окраине Камышного зафиксированы бои, хотя визуально они пока не подтверждены.

Похоже, что ВСУ удалось надежно обойти или взять под контроль Борки и Спальное, в то время как бои идут в Крупце или около него.

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