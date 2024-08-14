Идут тяжелые уличные бои: ВСУ расширили плацдарм в Курской области 1 14.08.2024, 14:03

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К югу от Суджи украинские военные вошли в село Камышное.

ВСУ расширили плацдарм в Курской области РФ, захватив еще четыре села.

К такому выводу пришел эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке, изучив видеозаписи боев в Курской области. По его данным, к северу от Суджи ВСУ взяли деревню Кругленькое и окрестности.

Ранее ВСУ наступали в том районе в направлении райцентра Коренево.

«Украинские военные захватила Кругленькое в Курской области на западе РФ. Российские войска атакуют движущиеся украинские колонны с помощью кассетных РСЗО «Смерч» к северу от села», - отметил аналитик.

К югу от Суджи украинские военные вошли в село Камышное, там идут тяжелые уличные бои. На пути к Камышному украинцы взяли села Борки и Крупец, а также деревню Спальное.

«Тяжелые бои в Камышном, где группа из 14 украинских солдат вступила в бой с российскими войсками, которые уничтожили использовавшиеся ими здания. Это означает, что Борки и Спальное также находятся под контролем украинской армии. Текущая линия фронта на востоке формируется медленно», - отметил Репке.

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