Идут тяжелые уличные бои: ВСУ расширили плацдарм в Курской области

Идут тяжелые уличные бои: ВСУ расширили плацдарм в Курской области1
- 14.08.2024, 14:03
- 8,176
К югу от Суджи украинские военные вошли в село Камышное.
ВСУ расширили плацдарм в Курской области РФ, захватив еще четыре села.
К такому выводу пришел эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке, изучив видеозаписи боев в Курской области. По его данным, к северу от Суджи ВСУ взяли деревню Кругленькое и окрестности.
Ранее ВСУ наступали в том районе в направлении райцентра Коренево.
«Украинские военные захватила Кругленькое в Курской области на западе РФ. Российские войска атакуют движущиеся украинские колонны с помощью кассетных РСЗО «Смерч» к северу от села», - отметил аналитик.
К югу от Суджи украинские военные вошли в село Камышное, там идут тяжелые уличные бои. На пути к Камышному украинцы взяли села Борки и Крупец, а также деревню Спальное.
«Тяжелые бои в Камышном, где группа из 14 украинских солдат вступила в бой с российскими войсками, которые уничтожили использовавшиеся ими здания. Это означает, что Борки и Спальное также находятся под контролем украинской армии. Текущая линия фронта на востоке формируется медленно», - отметил Репке.