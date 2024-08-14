Politico: Наступление Украины вызывает хаос и панику в России 1 14.08.2024, 14:55

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ВСУ обрушили шквал ракет и беспилотников на врага.

Влиятельное американское издание Politico сообщает, что наступление Украины вызывает хаос и панику в России, в связи с чем российский режим был вынужден ввести режим чрезвычайной ситуации в Курской области.

Число эвакуированных россиян превысило 200 000 человек. Журналисты подчеркивают, что подразделения украинской армии продолжили вторжение на территорию России, обрушив шквал ракет и беспилотников на Курскую область и вызвав в настоящую панику, а также введение режима ЧС во всей Белгородской области, которая граничит с Курской областью.

Российские СМИ сообщают, что сегодня утром глубокий тыл в России атаковали десятки украинских дронов. Нанесены удары по военному аэродромам и местам базирования бомбардировщиков.

«Украина, по-видимому, нацелилась на российские авиабазы. В Нижегородской области находится авиабаза Саваслейка, где московские силы размещают самолеты, оснащенные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». По сообщениям местных и украинских СМИ, по авиабазе нанесли удар несколько беспилотников.

Независимый новостной сайт Astra сообщил, что был нанесен удар по Борисоглебскому авиационному центру в Воронежской области, отметив, что военные блогеры, выступающие за войну, заявили, что за ночь были нанесены удары по как минимум трем российским авиабазам. На прошлой неделе Украина заявила, что нанесла удар по российской авиабазе Липецк», - отмечает издание.

Москва также заявила, что ее войска остановили продвижение Украины в Курской области и оттесняют ее назад, однако российские военные блогеры и Киев сообщают противоречащие этому сведения.

Украина утверждает, что сейчас контролирует не менее 74 населенных пунктов только в Курской области. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что «сотни российских военнослужащих уже сдались» украинской армии, пополнив «обменный фонд» военнопленных.

Кремль вывел часть войск с Юга Украины и вернул их на свою территорию, чтобы попытаться противостоять эскалации вторжения, сказал Politico представитель ВСУ Дмитрий Лиховой.

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