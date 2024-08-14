Глава российской ЧВК призвал к свержению Путина 8 14.08.2024, 16:03

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Новый Пригожин?

В российском публичном пространстве неожиданно всплыл основатель так называемого «воинского союза» «Паладин» Георгий Закревский, планы которого оказались не менее амбициозны, чем у главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина во время его «похода на Москву».

В соцсетях распространяется его обращение к военнослужащим РФ, в котором новый мятежник призывает их к свержению власти.

«Наша страна не то что на грани беды или уже прямо около нее, наша страна уже в беде. В большой беде. Беспилотники летают по всей центральной части России, вплоть до Москвы и Петербурга. Они атаковали даже Кремль. Наш черноморский флот выбивается. Выбивается как будто мы не великая держава с великим флотом, а какая-то третьеразрядная страна… Наша авиация практически не работает по тому что она тоже выбивается. Мы стоим на тех же самых позициях, на которые вышли более двух лет назад, а частично на тех, на которые мы отступили. Население вымирает, нищает, спивается — всем плевать. Только и успевают завозить мигрантов. И все это сделал так называемый „президент“. „Великий“ Путин», — заявил Закревский.

По его словам, все это зашло слишком далеко и с кремлевским режимом пора что-то делать.

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