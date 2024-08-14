закрыть
14 августа 2024, среда, 16:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Глава российской ЧВК призвал к свержению Путина

8
  • 14.08.2024, 16:03
  • 15,018
Глава российской ЧВК призвал к свержению Путина

Новый Пригожин?

В российском публичном пространстве неожиданно всплыл основатель так называемого «воинского союза» «Паладин» Георгий Закревский, планы которого оказались не менее амбициозны, чем у главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина во время его «похода на Москву».

В соцсетях распространяется его обращение к военнослужащим РФ, в котором новый мятежник призывает их к свержению власти.

«Наша страна не то что на грани беды или уже прямо около нее, наша страна уже в беде. В большой беде. Беспилотники летают по всей центральной части России, вплоть до Москвы и Петербурга. Они атаковали даже Кремль. Наш черноморский флот выбивается. Выбивается как будто мы не великая держава с великим флотом, а какая-то третьеразрядная страна… Наша авиация практически не работает по тому что она тоже выбивается. Мы стоим на тех же самых позициях, на которые вышли более двух лет назад, а частично на тех, на которые мы отступили. Население вымирает, нищает, спивается — всем плевать. Только и успевают завозить мигрантов. И все это сделал так называемый „президент“. „Великий“ Путин», — заявил Закревский.

По его словам, все это зашло слишком далеко и с кремлевским режимом пора что-то делать.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин
9 августа — День белорусского народа
9 августа — День белорусского народа Андрей Санников