Матери российских срочников, попавших в плен ВСУ, требуют их немедленно обменять 10 14.08.2024, 16:16

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И обвиняют в их пленении кадыровцев.

Матери солдат-срочников, которые проходили службу в Курской области и попали в плен во время вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ), потребовали от Путина провести немедленный обмен пленными с украинской стороной. Соответствующая петиция появилась на сайте change.org, заметил сайт The Moscow Times.

«Согласно вашему распоряжению, военнослужащие срочной службы не должны находиться на границе с зоной специальной военной операции и в зоне СВО. <…> Однако, в результате халатного отношения к своим обязанностям командиров на местах, военнослужащие срочной службы, наши сыновья, оказались на передовой линии, где были вынуждены отражать атаки ВСУ», — говорится в тексте обращения.

В нем также отмечается, что бойцы подразделения «Ахмат» вместо поддержки срочников оставили свои позиции при наступлении ВСУ. «Эта преступная трусость привела к захвату части российской территории и пленению военнослужащих срочной службы», — утверждается в петиции.

В связи с этим матери призывников потребовали при проведении обмена военнослужащих с Украиной не менять украинских военных на бойцов «Ахмата», пока домой не вернутся все солдаты срочной службы. Также они потребовали строго соблюдать распоряжение президента, согласно которому срочники не должны находиться на границе и в зоне активных боевых действий, предоставить призывникам, оказавшимся на поле боя, статус «ветерана» и выплатить полагающиеся пособия. На момент публикации заметки петицию подписали более 500 человек.

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