Зеленский: Украина достигает стратегической цели в Курской области 4 14.08.2024, 20:45

4,446

Владимир Зеленский

ВСУ продвигаются и «существенно» пополняют обменный фонд.

Украинские защитники сегодня, 14 августа, продолжили продвижение в Курской области. Они достигают стратегической цели в регионе.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

«Хорошее есть сегодня продвижение в Курской области — стратегической цели нашей достигаем», - отметил глава государства.

По его словам, обменный фонд Украины был «существенно пополнен».

Кроме этого, Зеленский отметил, что провел совещание с чиновниками, где обсудил поддержку действий украинских военных на территории Курской области.

«Важно, что Украина воюет по правилам и гуманитарные потребности, имеющиеся на той территории, должны быть обеспечены», — добавил президент Украины.

Как сообщал Charter97.org, украинские защитники продолжают достигать успехов в ходе операции в Курской области, которая длится более недели.

Сегодня, 14 августа, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал в докладе Зеленскому, что украинские защитники завершили поиск и уничтожение российских военных в городе Суджа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com