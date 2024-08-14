Зеленский: Украина достигает стратегической цели в Курской области

Зеленский: Украина достигает стратегической цели в Курской области4
- 14.08.2024, 20:45
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ВСУ продвигаются и «существенно» пополняют обменный фонд.
Украинские защитники сегодня, 14 августа, продолжили продвижение в Курской области. Они достигают стратегической цели в регионе.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
«Хорошее есть сегодня продвижение в Курской области — стратегической цели нашей достигаем», - отметил глава государства.
По его словам, обменный фонд Украины был «существенно пополнен».
Кроме этого, Зеленский отметил, что провел совещание с чиновниками, где обсудил поддержку действий украинских военных на территории Курской области.
«Важно, что Украина воюет по правилам и гуманитарные потребности, имеющиеся на той территории, должны быть обеспечены», — добавил президент Украины.
Как сообщал Charter97.org, украинские защитники продолжают достигать успехов в ходе операции в Курской области, которая длится более недели.
Сегодня, 14 августа, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал в докладе Зеленскому, что украинские защитники завершили поиск и уничтожение российских военных в городе Суджа.