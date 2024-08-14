Байден пошутил, что на пенсии станет блогером 14.08.2024, 21:38

Джо Байден

Президент США на встрече с блогерами заявил, что ищет работу.

Президент США Джо Байден предположил, что после выхода на пенсию он сможет стать инфлюэнсером и вести свой блог. Об этом он заявил на встрече с блогерами.

По мнению американского лидера, в сферу интернет-публикаций хотят попасть больше людей, чем в какой-либо другую.

«По-вашему, куда я пойду, когда выйду на пенсию? У меня есть контакты… Я позвал вас в Белый дом, потому что ищу работу», — пошутил Байден.

81-летний Байден в конце июля объявил о снятии своей кандидатуры с президентских выборов, которые пройдут в ноябре 2024 года. Демократы избрали своим новым кандидатом действующего вице-президента Камалу Харрис.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com