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Байден пошутил, что на пенсии станет блогером

  • 14.08.2024, 21:38
Байден пошутил, что на пенсии станет блогером
Джо Байден

Президент США на встрече с блогерами заявил, что ищет работу.

Президент США Джо Байден предположил, что после выхода на пенсию он сможет стать инфлюэнсером и вести свой блог. Об этом он заявил на встрече с блогерами.

По мнению американского лидера, в сферу интернет-публикаций хотят попасть больше людей, чем в какой-либо другую.

«По-вашему, куда я пойду, когда выйду на пенсию? У меня есть контакты… Я позвал вас в Белый дом, потому что ищу работу», — пошутил Байден.

81-летний Байден в конце июля объявил о снятии своей кандидатуры с президентских выборов, которые пройдут в ноябре 2024 года. Демократы избрали своим новым кандидатом действующего вице-президента Камалу Харрис.

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