WSJ: Один из замыслов наступления ВСУ на Курск сработал 1 15.08.2024, 7:39

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В США раскрыли детали.

Один из замыслов наступления ВСУ в Курской области заключается в том, чтобы оттянуть вражеские войска с оккупированных территорий Украины, и этот замысел начинает работать.

Как сообщает WSJ со ссылкой на американских чиновников, РФ выводит часть своих подразделений из Украины и перебрасывает их под Курск, чтобы попытаться сдержать натиск украинских сил.

По данным газеты, это первый признак того, что наступательная операция украинских военных на территории РФ заставляет россиян проводить перегруппировку своих войск.

Собеседники издания не уточнили количество войск, которые Кремль перебрасывает в Курскую область, и добавили, что американская сторона еще анализирует значение этого шага.

Тем не менее это заявление властей США подкрепляет заявление чиновников Украины о том, что внезапное наступление ВСУ под Курском вынуждает РФ отзывать часть своих войск с украинской территории, где, имея численный перевес, они могут продвигаться на нескольких участках фронта.

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