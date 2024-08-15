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Forbes: В бой в Курской области вступили еще две бригады ВСУ

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  • 15.08.2024, 9:59
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Forbes: В бой в Курской области вступили еще две бригады ВСУ

На Курск сейчас наступают 15 тысяч украинских военных.

Вторжение украинских войск в Курскую область России продолжается уже восьмой день, и в бой вступили бойцы еще двух украинских десантно-штурмовых бригад - 82-й и 95-й, пишет Forbes.

«С учетом подкрепления воздушными десантами украинский корпус вторжения теперь включает в себя частично или полностью шесть фронтовых бригад плюс два отдельных батальона и вспомогательные подразделения беспилотников, артиллерии, разведки и спецназа. В общей сложности, возможно, около 15 000 военнослужащих», - говорится в статье.

Отмечается, что многие из бригад и батальонов, направляемых в Курскую область, перебрасываются с других активных участков фронта, таких как Покровск, Торецк и Часов Яр. По мнению аналитика Института исследований внешней политики Роба Ли, это говорит о масштабных целях Украины в этой операции, которые включают долгосрочное украинское присутствие в области.

Что россияне противопоставили ВСУ

Как пишет Forbes, россияне отбиваются силами как минимум девяти мотострелковых, десантно-штурмовых, морских и арктических полков и бригад, что потенциально может соответствовать или превышать численность украинских корпусов вторжения. При этом российские военные не сворачивают наступление на востоке Украины, даже усиливая оборону на юге России.

Как пишет издание, потери с обеих сторон растут, поскольку в бой вступают все новые силы. Украинцы все еще имеет перевес, и скорее всего, российскому военному командованию на Курском направлении придется развернуть второй эшелон резервов, поскольку войска первого эшелона не смогут остановить наступление.

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