Forbes: В бой в Курской области вступили еще две бригады ВСУ 2 15.08.2024, 9:59

4,738

На Курск сейчас наступают 15 тысяч украинских военных.

Вторжение украинских войск в Курскую область России продолжается уже восьмой день, и в бой вступили бойцы еще двух украинских десантно-штурмовых бригад - 82-й и 95-й, пишет Forbes.

«С учетом подкрепления воздушными десантами украинский корпус вторжения теперь включает в себя частично или полностью шесть фронтовых бригад плюс два отдельных батальона и вспомогательные подразделения беспилотников, артиллерии, разведки и спецназа. В общей сложности, возможно, около 15 000 военнослужащих», - говорится в статье.

Отмечается, что многие из бригад и батальонов, направляемых в Курскую область, перебрасываются с других активных участков фронта, таких как Покровск, Торецк и Часов Яр. По мнению аналитика Института исследований внешней политики Роба Ли, это говорит о масштабных целях Украины в этой операции, которые включают долгосрочное украинское присутствие в области.

Что россияне противопоставили ВСУ

Как пишет Forbes, россияне отбиваются силами как минимум девяти мотострелковых, десантно-штурмовых, морских и арктических полков и бригад, что потенциально может соответствовать или превышать численность украинских корпусов вторжения. При этом российские военные не сворачивают наступление на востоке Украины, даже усиливая оборону на юге России.

Как пишет издание, потери с обеих сторон растут, поскольку в бой вступают все новые силы. Украинцы все еще имеет перевес, и скорее всего, российскому военному командованию на Курском направлении придется развернуть второй эшелон резервов, поскольку войска первого эшелона не смогут остановить наступление.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com