СМИ: ВСУ взрывают мост в Курской области, отрезая россиян от снабжения 2 15.08.2024, 12:59

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В дорожном полотне видны крупные дыры диаметром до метра.

Россияне заявляют, что армия Украины пытается подорвать мост в Курской области в районе населенного пункта Глушково, пишет «Диалог.UA».

Сразу несколько Z-военкоров сообщили о том, что мост через реку Сейм был атакован ракетами ВСУ, однако смог выстоять.

В дорожном полотне видны крупные дыры диаметром до метра. Россияне предупреждают, что в итоге мост может быть окончательно взорван.

Российский пропагандист Роман Алехин сообщает, что удар по мосту был нанесен минувшей ночью.

«Это тревожный звоночек, потому что второй удар уже совсем другим вооружением показывает, что они будут бить дальше и пытаться разрушить мост полностью», — пишет он.

По его словам, подрыв моста затруднит российским военным подвоз боекомплекта и резервов. В ответ пропагандист требует уничтожать мосты через Днепр.

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