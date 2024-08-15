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ВСУ прорвали оборону РФ и зашли на территорию Белгородской области

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  • 15.08.2024, 15:17
  • 3,136
ВСУ прорвали оборону РФ и зашли на территорию Белгородской области

Появилось первое видео.

Подразделения армии Украины вошли на территорию Белгородской области. Об этом сообщают российские СМИ и белгородские телеграм-каналы, публикуя фотографии и видеоподтверждения.

Согласно поступающей информации, ВСУ прорвали оборону россиян в Краснояружском районе, передает dialog.ua.

Россияне опубликовали снятое с дронов видео, на котором бойцы украинской армии спокойно ходят и не участвуют в боестолкновениях в районе МАПП «Колотиловка». Это значит, что пункт уже находится под полным контролем ВСУ.

Как сообщают источники белгородского телеграм-канала «Пепел», украинские военные вошли и в село Колотиловка, куда сейчас стягивают новые подразделения и технику.

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