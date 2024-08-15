Политзаключенного, выпущенного по амнистии, снова отправили в колонию

Политзаключенного, выпущенного по амнистии, снова отправили в колонию3
- 15.08.2024, 16:01
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На 2,5 года.
Бывшего политзаключенного Петра Зиневича, которого ранее выпустили по амнистии, осудили на 2,5 года колонии, пишет правозащитный центр «Вясна». Его и еще двух жителей Барановичей Александра Тарасевича и Дмитрия Блащеницу признали виновными по ч.1 ст.342 Уголовного кодекса за участие в акции протеста в ночь с 9 на 10 августа 2020 года.
Приговор был озвучен в суде Барановичского района и города Барановичи 15 августа. Процесс вела судья Оксана Литвинчик.
Тарасевича и Блащеницу приговорили к 1,5 году колонии общего режима каждого.