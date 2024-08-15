закрыть
15 августа 2024, четверг, 17:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Политзаключенного, выпущенного по амнистии, снова отправили в колонию

3
  • 15.08.2024, 16:01
  • 5,392
Политзаключенного, выпущенного по амнистии, снова отправили в колонию
Петр Зиневич

На 2,5 года.

Бывшего политзаключенного Петра Зиневича, которого ранее выпустили по амнистии, осудили на 2,5 года колонии, пишет правозащитный центр «Вясна». Его и еще двух жителей Барановичей Александра Тарасевича и Дмитрия Блащеницу признали виновными по ч.1 ст.342 Уголовного кодекса за участие в акции протеста в ночь с 9 на 10 августа 2020 года.

Приговор был озвучен в суде Барановичского района и города Барановичи 15 августа. Процесс вела судья Оксана Литвинчик.

Тарасевича и Блащеницу приговорили к 1,5 году колонии общего режима каждого.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин
9 августа — День белорусского народа
9 августа — День белорусского народа Андрей Санников