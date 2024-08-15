BILD: ВСУ продвинулись на три километра восточнее Суджи

BILD: ВСУ продвинулись на три километра восточнее Суджи2
- 15.08.2024, 16:04
- 3,914
И захватили еще два населенных пункта.
В Курской области ВСУ продвинулись на 3 км восточнее Суджи, в которую вошли в понедельник.
В ряде населенных пунктов к востоку от города продолжались бои. Это поселок Мирный, село Бондаревка и деревня Михайловка. Теперь ВСУ установили контроль и над ними, пишет эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке.
«Поскольку российские источники еще 12 августа заявляли о присутствии ВСУ в Мирном, а 14 августа российские войска атаковали украинцев в Бондаревке дальними беспилотниками «Ланцет», теперь я уверен, что Украина захватила всю Суджу а также два населенных пункта, указанных выше. ВСУ также захватили Михайловку. Деревня находится в 3 км к востоку от Суджи», - сообщил Репке.
По его данным, на северо-западном фланге украинского наступления ВСУ вошли в деревню Внезапное. Продолжается наступление на райцентр Коренево и тяжелые бои с российскими военными.
Также Репке указал, что сегодня минобороны РФ заявило, что отбросило ВСУ на юго-востоке и отбило взятое накануне украинцами село Крупец.