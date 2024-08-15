Россияне придумали странный способ скрыть затопление подводной лодки 13 15.08.2024, 17:28

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В Черном море появился деревянный «Ростов-на-Дону».

Российские оккупанты изо всех сил пытаются скрыть факт затопления подводной лодки «Ростов-на-Дону», о котором Генеральный штаб ВСУ сообщал еще в начале августа, и для этого идут на различные ухищрения.

Как пишут эксперты Defence Express, в открытом доступе появились спутниковые снимки акватории базы Черноморского флота РФ в Севастополе, на которых зафиксировано несколько интересных моментов. В частности, на спутниковых изображениях видно, что россияне построили деревянный макет субмарины.

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