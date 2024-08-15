ВСУ развивают наступление в Белгородской области 15.08.2024, 22:31

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Взят второй населенный пункт.

ВСУ вслед за Котиловкой зашли в еще один населенный пункт Белгородской области. Речь идет о селе Вязовое, расположенном в 3 км от Котиловки.

Об этом пишет «Диалог.UA» со ссылкой на местный паблик «Пепел» и публикует фото присутствия украинских военных в указанном населенном пункте.

На снимках украинские бойцы запечатлены возле дома, который находится в самом центре села и в 350 метрах от местной церкви Казанской иконы Божией Матери, говорится в сообщении.

Сам населенный пункт находится непосредственно возле границы — от крайних домов до границы 200 метров.

Официальных комментариев относительно захода ВСУ в Вязовое на данный момент нет.

Ранее в четверг стало известно, что украинская армия прорвала оборону РФ в Белгородской области и зашла в село Котиловка.

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