ВСУ развивают наступление в Белгородской области
- 15.08.2024, 22:31
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Взят второй населенный пункт.
ВСУ вслед за Котиловкой зашли в еще один населенный пункт Белгородской области. Речь идет о селе Вязовое, расположенном в 3 км от Котиловки.
Об этом пишет «Диалог.UA» со ссылкой на местный паблик «Пепел» и публикует фото присутствия украинских военных в указанном населенном пункте.
На снимках украинские бойцы запечатлены возле дома, который находится в самом центре села и в 350 метрах от местной церкви Казанской иконы Божией Матери, говорится в сообщении.
Сам населенный пункт находится непосредственно возле границы — от крайних домов до границы 200 метров.
Официальных комментариев относительно захода ВСУ в Вязовое на данный момент нет.
Ранее в четверг стало известно, что украинская армия прорвала оборону РФ в Белгородской области и зашла в село Котиловка.