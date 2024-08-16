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В Польше хотят создать беспилотные войска в вооруженных силах

  • 16.08.2024, 5:32
В Польше хотят создать беспилотные войска в вооруженных силах

Они будут включать воздушные, наземные, надводные и подводные дроны.

В Польше заявили, что создание беспилотных войск, которые будут включать воздушные, наземные, надводные и подводные дроны, является одной из важнейших задач по трансформации вооруженных сил страны.

Об этом сказал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, которого цитирует RMF24.

Косиняк-Камыш рассказал о трансформации польской армии, которая связана с российским вторжением в Украину.

Министр обороны подчеркнул, что Польша должна быть готова «ко всем сценариям, поэтому происходит трансформация польской армии».

Он назвал беспилотники «вызовом современности».

«И мы его принимаем. Трансформация ускоряется – она не начинается сегодня и не заканчивается завтра. Это непрерывный процесс, который должен продолжаться. Это мера нашей ответственности, ответственности общества», – отметил глава Минобороны.

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