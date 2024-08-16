В Польше хотят создать беспилотные войска в вооруженных силах
- 16.08.2024, 5:32
Они будут включать воздушные, наземные, надводные и подводные дроны.
В Польше заявили, что создание беспилотных войск, которые будут включать воздушные, наземные, надводные и подводные дроны, является одной из важнейших задач по трансформации вооруженных сил страны.
Об этом сказал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, которого цитирует RMF24.
Косиняк-Камыш рассказал о трансформации польской армии, которая связана с российским вторжением в Украину.
Министр обороны подчеркнул, что Польша должна быть готова «ко всем сценариям, поэтому происходит трансформация польской армии».
Он назвал беспилотники «вызовом современности».
«И мы его принимаем. Трансформация ускоряется – она не начинается сегодня и не заканчивается завтра. Это непрерывный процесс, который должен продолжаться. Это мера нашей ответственности, ответственности общества», – отметил глава Минобороны.